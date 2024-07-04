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В Екатеринбурге мужчина пытался затащить девочку в машину
Фото: «Екатеринбург с огоньком»
Вчера, 4 июля, в Екатеринбурге в дневное время мужчина пытался затащить 13-летнюю девочку к себе в машину. К счастью, сделать это ему не удалось.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком». По данным ресурса, инцидент произошёл во дворе 53-го дома по улице Технической. Момент задержания мужчины сотрудниками полиции попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как предполагаемый негодяй старается вырваться, пока на него пытаются надеть наручники, и в какой-то момент у него это получается. Он успевает ударить одного из полицейских, после чего убегает.
Удалось ли в итоге мужчине сбежать неизвестно. В полиции данный инцидент официально не комментировали.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург с огоньком». По данным ресурса, инцидент произошёл во дворе 53-го дома по улице Технической. Момент задержания мужчины сотрудниками полиции попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как предполагаемый негодяй старается вырваться, пока на него пытаются надеть наручники, и в какой-то момент у него это получается. Он успевает ударить одного из полицейских, после чего убегает.
Удалось ли в итоге мужчине сбежать неизвестно. В полиции данный инцидент официально не комментировали.
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