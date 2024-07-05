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К смертельной аварии в Верхней Пышме привёл нетрезвый ум
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Появились подробности аварии на проспекте Успенский в Верхней Пышме, где перевернулся «делимобиль» Volkswagen. Выяснилось, что незадолго до ДТП водитель отдыхал в ночном клубе вместе со своим товарищем, где он познакомился с девушкой, погибшей в утреннем происшествии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, молодой человек признался, что он пил пиво в ночном клубе вместе со своим 24-летним другом. Там к ним присоединилась 25-летняя девушка, которой он потом предложил подвезти до дома. Дама согласилась, и парень взял машину в прокат. Однако, когда они поехали в сторону Верхней Пышмы, он не справился с управлением. В результате ДТП девушка погибла, а молодые люди попали в больницу.
Освидетельствование водителя показало наличие 0,508 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Отмечается, что после аварии стрелка спидометра на разбитой машине остановилась на значении 124 км/ч, при допустимой на данном участке скорости 60 км/ч. Известно, что водительские права виновник ДТП получил пять месяцев назад.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, молодой человек признался, что он пил пиво в ночном клубе вместе со своим 24-летним другом. Там к ним присоединилась 25-летняя девушка, которой он потом предложил подвезти до дома. Дама согласилась, и парень взял машину в прокат. Однако, когда они поехали в сторону Верхней Пышмы, он не справился с управлением. В результате ДТП девушка погибла, а молодые люди попали в больницу.
Освидетельствование водителя показало наличие 0,508 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Отмечается, что после аварии стрелка спидометра на разбитой машине остановилась на значении 124 км/ч, при допустимой на данном участке скорости 60 км/ч. Известно, что водительские права виновник ДТП получил пять месяцев назад.
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