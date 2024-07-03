В Верхней Пышме в смертельной аварии разбился «делимобиль»

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– сказали в пресс-группе. «На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД проводит процессуальные действия, по данному факту проводится расследование. В каком состоянии находился водитель в момент ДТП будет установлено в медицинской организации по результатам экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром в Верхней Пышме напротив дома на проспекте Успенский, 2 разбился «делимобиль» Volkswagen. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и, протаранив ограждение и врезавшись фонарный столб, перевернулся.В результате происшествия погибла одна из пассажирок. Из-за того, что женщина не была пристегнута, во время аварии её выкинуло из салона автомобиля. Водитель и ещё один пассажир, сидевший рядом с водительским, выжили. Их с ранениями различной степени тяжести увезли в больницу. Личности участников аварии ещё устанавливаются, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.