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В Верхней Пышме в смертельной аварии разбился «делимобиль»

09.29 Пятница, 5 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Верхней Пышме напротив дома на проспекте Успенский, 2 разбился «делимобиль» Volkswagen. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и, протаранив ограждение и врезавшись фонарный столб, перевернулся.

В результате происшествия погибла одна из пассажирок. Из-за того, что женщина не была пристегнута, во время аварии её выкинуло из салона автомобиля. Водитель и ещё один пассажир, сидевший рядом с водительским, выжили. Их с ранениями различной степени тяжести увезли в больницу. Личности участников аварии ещё устанавливаются, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


«На месте происшествия следственно-оперативная группа местного ОВД проводит процессуальные действия, по данному факту проводится расследование. В каком состоянии находился водитель в момент ДТП будет установлено в медицинской организации по результатам экспертизы»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:47 В Артёмовском пропал 11-летний мальчик
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21:23 Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания
20:38 На ЕКАД столкнулись импортные легковушка и грузовик
19:40 За смерть шпица расплатится хозяин опасной собаки из Нижнего Тагила
18:48 Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт
18:37 В чаще свердловского леса нашли брошенного умирать кота
17:51 За июнь в лесах Свердловской области потушили 41 пожар
17:11 Ещё на двух улицах в Екатеринбурге запретят остановку
16:50 В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта
16:19 Белоярскую АЭС ради заимствования опыта посетила китайская делегация
15:47 Четыре года колонии получил водитель Ford Transit из-за гибели двух человек в ДТП в Екатеринбурге
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