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Под Белоярским водитель «Киа Рио» сбил лося
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 23.30, на 9-м километре Тюменского тракта (обход посёлка Белоярский), водитель «Киа Рио» сбил выбежавшего на проезжую часть лося.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения с лосем иномарка съехала в кювет. В результате аварии 40-летний водитель с травмой головы попал в больницу, а лось погиб на месте происшествия. Известно, что материалы ДТП уже переданы в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, для принятия мер за причинение вреда окружающей среде.
Напомним, что в прошлом году Свердловская область оказалась на втором месте среди российских регионов по количеству ДТП с участием животных.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, после столкновения с лосем иномарка съехала в кювет. В результате аварии 40-летний водитель с травмой головы попал в больницу, а лось погиб на месте происшествия. Известно, что материалы ДТП уже переданы в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, для принятия мер за причинение вреда окружающей среде.
«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным трассам из-за рисков появления диких животных, особенно во время сумерек и ночные часы, следует выбирать безопасную скорость, которая позволит своевременно принять меры к избежанию ДТП»,
– призвали в пресс-группе.
Напомним, что в прошлом году Свердловская область оказалась на втором месте среди российских регионов по количеству ДТП с участием животных.
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