Под Белоярским водитель «Киа Рио» сбил лося

– призвали в пресс-группе.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным трассам из-за рисков появления диких животных, особенно во время сумерек и ночные часы, следует выбирать безопасную скорость, которая позволит своевременно принять меры к избежанию ДТП»,