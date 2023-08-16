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Свердловская область заняла второе место по количеству ДТП с животными

13.58 Среда, 23 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась на втором месте среди российских регионов по количеству ДТП с участием животных. Об этом свидетельствуют данные по выплатам компании «Росгосстрах» за зверей, погибших в столкновении с автомобилями.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе страховой компании, 17% обращений по ОСАГО после аварий с животными поступали от жителей Свердловской области. Из Москвы, опередившей уральский регион, приходится 19% подобных страховых случаев. На третьем месте оказалась Республика Удмуртия с 9,4% обращений. Также в топ-5 антирейтинга вошли Вологодская и Смоленская области, откуда поступало по 7,5% таких сообщений.

Отмечается, что самыми аварийными для Свердловской области стали май (38% таких аварий), апрель (24,5%) и января (17%).

«Размер возмещения за погибших в столкновении с автомобилем животных рассчитывается по методике для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Так, например, за лося выплата составляет 80 тыс. рублей, за кабана – 60 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс. рублей. Эти деньги страховщик переводит на счет природоохранного ведомства того региона, в котором произошло страховое событие»,

– рассказали в «Росгострахе».


По данным страховой организации, чаще всего под колеса попадают лоси или косули. Этот год также не стал исключением. В целом по всей стране порядка 68% происшествий – это столкновением с лосями, еще 28% – наезд на косуль. Реже были выплаты за медведей и кабанов.

Там также отмечается, что чаще всего столкновения с животными происходят рано утром или вечером, так как в сумерках или темное время суток водители не всегда успевают заметить животное на дороге. В связи с этим страховщики призывают автовладельцев быть внимательнее и осторожнее.

Несмотря на то, что власти стараются принимать меры по предотвращению подобных ДТП, устанавливая ограждения или предупреждающие знаки, количество аварий с участием диких животных кардинально не сокращается.

«Так, за весь прошлый год "Росгосстрах" урегулировал по ОСАГО 108 страховых случаев после наезда автомобиля на животных, причем пятая часть происшествий пришлась на декабрь. Общий объем выплат превысил 7,6 млн рублей»,

– рассказали в пресс-службе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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