Причиной возгорания екатеринбургского трамвая могло быть короткое замыкание

– говорится в сообщении телеграм-канала.

«Администрация Южного трамвайного депо, Гортранс и Комитет по транспорту отмечает грамотные и своевременные действия водителя. Они позволили избежать причинения вреда здоровью пассажиров и минимизировать материальный ущерб от возгорания»,