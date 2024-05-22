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Причиной возгорания екатеринбургского трамвая могло быть короткое замыкание

14.15 Среда, 22 мая 2024
Скрин из видео: «Е1»
Предварительной версией причины возгорания крыши екатеринбургского трамвая первого маршрута назвали короткое замыкание силового кабеля (600 В).

Об этом сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Речь идёт о силовом кабеле, который находится в закрытом пространстве между крышей и потолком в средней части вагона. Подчеркивается, что вагон проходил все виды регламентных ремонтов и обслуживаний. Известно также, что первый вагон от огня не пострадал. Среди пассажиров тоже пострадавших нет.

«Администрация Южного трамвайного депо, Гортранс и Комитет по транспорту отмечает грамотные и своевременные действия водителя. Они позволили избежать причинения вреда здоровью пассажиров и минимизировать материальный ущерб от возгорания»,

– говорится в сообщении телеграм-канала.


Напомним, что крыша трамвая вспыхнула в 07.36 на остановке «Переулок Рижский». Пассажиры быстро покинули общественный транспорт и безмятежно наблюдали за происходящим.

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