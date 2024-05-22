Возрастное ограничение 18+
Причиной возгорания екатеринбургского трамвая могло быть короткое замыкание
Скрин из видео: «Е1»
Предварительной версией причины возгорания крыши екатеринбургского трамвая первого маршрута назвали короткое замыкание силового кабеля (600 В).
Об этом сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Речь идёт о силовом кабеле, который находится в закрытом пространстве между крышей и потолком в средней части вагона. Подчеркивается, что вагон проходил все виды регламентных ремонтов и обслуживаний. Известно также, что первый вагон от огня не пострадал. Среди пассажиров тоже пострадавших нет.
Напомним, что крыша трамвая вспыхнула в 07.36 на остановке «Переулок Рижский». Пассажиры быстро покинули общественный транспорт и безмятежно наблюдали за происходящим.
Об этом сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Речь идёт о силовом кабеле, который находится в закрытом пространстве между крышей и потолком в средней части вагона. Подчеркивается, что вагон проходил все виды регламентных ремонтов и обслуживаний. Известно также, что первый вагон от огня не пострадал. Среди пассажиров тоже пострадавших нет.
«Администрация Южного трамвайного депо, Гортранс и Комитет по транспорту отмечает грамотные и своевременные действия водителя. Они позволили избежать причинения вреда здоровью пассажиров и минимизировать материальный ущерб от возгорания»,
– говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, что крыша трамвая вспыхнула в 07.36 на остановке «Переулок Рижский». Пассажиры быстро покинули общественный транспорт и безмятежно наблюдали за происходящим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Появились подробности пожара в Екатеринбурге, из-за которого мужчина сорвался с 20 этажа, спасаясь
13 мая 2024
13 мая 2024