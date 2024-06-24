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Глава СК потребовал выяснить обстоятельства смерти ребёнка с инвалидностью в нижнетуринском доме-интернате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о трагедии в Нижнетуринском детском доме-интернате для умственно особенных детей, где 23 июня умер ребёнок с инвалидностью.
Ранее следственный отдел по ЗАТО Лесной организовал проведение процессуальной проверки. Специалисты СК намерены выяснить, кто должен был следить за состоянием больного ребёнка.
Напомним, что воспитанника дома-интернета обнаружила без признаков жизни одна из медсестёр после кормления.
«Глава ведомства поручил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о предварительных результатах процессуальной проверки»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее следственный отдел по ЗАТО Лесной организовал проведение процессуальной проверки. Специалисты СК намерены выяснить, кто должен был следить за состоянием больного ребёнка.
Напомним, что воспитанника дома-интернета обнаружила без признаков жизни одна из медсестёр после кормления.
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