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После крушения вертолёта в Свердловской области возбудили уголовное дело
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Центральное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело из-за вчерашнего крушения вертолёта Robinson R44 под Билимбаем.
Дело было заведено по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).
В следственном комитете сообщили, что в результате крушения пострадали пилот 1985 года рождения и пассажирка 1983 года рождения. Сообщалось, что вертолётом управлял билимбаевский бизнесмен Игорь Чистовский, а его пассажиркой была екатеринбургский дизайнер и владелица мужского ателье Maschinist Эльнара Дворникова. Сейчас они находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами.
По данным руководителя пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, вертолёт Robinson 2004 года выпуска был приобретён в 2016 году супругой пилота – ранее в СМИ были информация, что это 36-летняя предпринимательница Анжелика Сагдутдинова. Полёт, как сообщил Горелых, не был согласован в установленном порядке с соответствующими службами. Кроме этого, лётное удостоверение у пилота отсутствует.
Согласно последней информации, которую озвучивают в полиции, упавший вертолёт вылетел из села Новоалексеевское вскоре приземлился у Билимбаевского пруда, где в него села пассажирка, для которой пилот хотел провести обзорную экскурсию вокруг посёлка Билимбай. Однако во время полёта что-то пошло не так. Момент падения засняли очевидцы, отдыхавшие на берегу Билимбаевского пруда. Вертолёт упал примерно в пяти километрах от места съёмки.
Дело было заведено по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).
В следственном комитете сообщили, что в результате крушения пострадали пилот 1985 года рождения и пассажирка 1983 года рождения. Сообщалось, что вертолётом управлял билимбаевский бизнесмен Игорь Чистовский, а его пассажиркой была екатеринбургский дизайнер и владелица мужского ателье Maschinist Эльнара Дворникова. Сейчас они находится в больнице с многочисленными переломами и ушибами.
По данным руководителя пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, вертолёт Robinson 2004 года выпуска был приобретён в 2016 году супругой пилота – ранее в СМИ были информация, что это 36-летняя предпринимательница Анжелика Сагдутдинова. Полёт, как сообщил Горелых, не был согласован в установленном порядке с соответствующими службами. Кроме этого, лётное удостоверение у пилота отсутствует.
Согласно последней информации, которую озвучивают в полиции, упавший вертолёт вылетел из села Новоалексеевское вскоре приземлился у Билимбаевского пруда, где в него села пассажирка, для которой пилот хотел провести обзорную экскурсию вокруг посёлка Билимбай. Однако во время полёта что-то пошло не так. Момент падения засняли очевидцы, отдыхавшие на берегу Билимбаевского пруда. Вертолёт упал примерно в пяти километрах от места съёмки.
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