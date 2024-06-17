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Площадь пожаров в Свердловских лесах сократилась на четыре гектара

13.52 Среда, 19 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Огнеборцы не дают природным пожарам разрастаться по лесам Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», за сутки площадь пожаров удалось сократить на четыре гектара.

По данным лесопожарной службы на 19 июня 02.00, на территории региона действовало 4 пожара на площади, пройденной огнем 15 гектаров. Вчера сообщалось о том, что площадь этих пожаров вместе составляла 19 гектаров.

Всего в России действует 106 лесных пожаров на обще площади 134 612 гектара. Самые ужасающие масштабы пожаров в Якутии – 105 937 гектаров леса.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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