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Площадь пожаров в Свердловских лесах сократилась на четыре гектара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Огнеборцы не дают природным пожарам разрастаться по лесам Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана», за сутки площадь пожаров удалось сократить на четыре гектара.
По данным лесопожарной службы на 19 июня 02.00, на территории региона действовало 4 пожара на площади, пройденной огнем 15 гектаров. Вчера сообщалось о том, что площадь этих пожаров вместе составляла 19 гектаров.
Всего в России действует 106 лесных пожаров на обще площади 134 612 гектара. Самые ужасающие масштабы пожаров в Якутии – 105 937 гектаров леса.
По данным лесопожарной службы на 19 июня 02.00, на территории региона действовало 4 пожара на площади, пройденной огнем 15 гектаров. Вчера сообщалось о том, что площадь этих пожаров вместе составляла 19 гектаров.
Всего в России действует 106 лесных пожаров на обще площади 134 612 гектара. Самые ужасающие масштабы пожаров в Якутии – 105 937 гектаров леса.
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