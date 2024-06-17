Возрастное ограничение 18+
Почти в три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За день в лесах Свердловской области площадь пожаров выросли почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохраны».
Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 7 гектар, к ночи сегодняшнего дня, по данным организации, в регионе зарегистрировали уже 4 пожара на площади, пройдённой огнём, 19 гектаров.
Всего в России зафиксировано 116 лесных пожаров на общей площади 116 504 гектаров. Самые крупные пожары в Якутии, где его их площадь достигла 83 709 гектаров.
Вчера лесопожарная служба сообщала о 2 пожарах на площади 7 гектар, к ночи сегодняшнего дня, по данным организации, в регионе зарегистрировали уже 4 пожара на площади, пройдённой огнём, 19 гектаров.
Всего в России зафиксировано 116 лесных пожаров на общей площади 116 504 гектаров. Самые крупные пожары в Якутии, где его их площадь достигла 83 709 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию