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В четыре раза сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь природных пожаров в лесах Свердловской области сократилась в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 17 июня 02.00, на территории региона действовало 2 пожара на площади, пройденной огнем, 7 гектаров. Вчера сообщалось о 3 пожарах на площади 28 гектаров.
Всего в России зарегистрировано 105 лесных пожаров на общей площади 101 946 гектаров. Самые крупные в Якутии (66 121 гектар), и в Забайкальском крае (23 796 гектаров).
По данным лесопожарной службы на 17 июня 02.00, на территории региона действовало 2 пожара на площади, пройденной огнем, 7 гектаров. Вчера сообщалось о 3 пожарах на площади 28 гектаров.
Всего в России зарегистрировано 105 лесных пожаров на общей площади 101 946 гектаров. Самые крупные в Якутии (66 121 гектар), и в Забайкальском крае (23 796 гектаров).
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