Возрастное ограничение 18+
Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла в 16 раз
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Всего за сутки площадь природных пожаров в лесах Свердловской области выросла в 16 раз. Такие данные приводит пресс-служба ФБУ «Авиалесоохраны».
По данным лесопожарной службы на 14 июня 02.00, на территории региона действовало 4 пожара на площади, пройденной огнем 48 гектаров. Вчера огнеборцы сообщали об 1 пожаре на площади 3 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 94 лесных пожара на общей площади 119 622 гектара. Самые крупные пожары по-прежнему в Якутии (56 021 гектара) и в Забайкальском крае (53 364 гектара).
По данным лесопожарной службы на 14 июня 02.00, на территории региона действовало 4 пожара на площади, пройденной огнем 48 гектаров. Вчера огнеборцы сообщали об 1 пожаре на площади 3 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 94 лесных пожара на общей площади 119 622 гектара. Самые крупные пожары по-прежнему в Якутии (56 021 гектара) и в Забайкальском крае (53 364 гектара).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию