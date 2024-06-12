Возрастное ограничение 18+
Площадь природных пожаров в свердловской области сократилась в пять раз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пять раз сократилась площадь природных пожаров в Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».
Согласно сведениям лесопожарной службы на 13 июня 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 3 гектаров. Вчера организация сообщала о пожаре на площади 15 гектаров.
Всего в России, по последним данным, действовало 67 лесных пожаров на общей площади 110 203 гектаров. Самые крупные пожары в Забайкальском крае (52 890 гектаров) и в Якутии (48 294 гектара).
Согласно сведениям лесопожарной службы на 13 июня 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 3 гектаров. Вчера организация сообщала о пожаре на площади 15 гектаров.
Всего в России, по последним данным, действовало 67 лесных пожаров на общей площади 110 203 гектаров. Самые крупные пожары в Забайкальском крае (52 890 гектаров) и в Якутии (48 294 гектара).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию