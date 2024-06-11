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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 5 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь природных пожаров в лесах Свердловской области за сутки выросла на 5 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По информации лесопожарной службы на 12 июня 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 15 гектаров. Вчера сообщалось о 3 пожарах на площади 10 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 57 лесных пожаров на общей площади 88 862 гектаров.
По информации лесопожарной службы на 12 июня 02.00, на территории региона действовал 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 15 гектаров. Вчера сообщалось о 3 пожарах на площади 10 гектаров.
Всего на территории России зарегистрировано 57 лесных пожаров на общей площади 88 862 гектаров.
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