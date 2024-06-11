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После гибели в ДТП девятилетнего мальчика из Талицкого района СК начал проверку

12.59 Вторник, 11 июня 2024
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет взялся расследователь обстоятельства ДТП в посёлке Пионерский Талицкого района, которое привело к гибели 9-летнего мальчика и травмировании его 20-летнего брата – он сейчас в коме.

«По данному факту Талицким межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки»,

– говорится в сообщении СУ СКР по региону.


Ранее в ГИБДД рассказывали, что погибший мальчик катался со своим старшим братом на питбайке. По предварительным данным, молодой мотоциклист при проезде нерегулируемого перекрестке, не учёл, что он был обязан уступить дорогу автомобилю, ехавшему по главной.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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