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Двое детей пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Невнимательность или нежелание уступить «Кио Рио», ехавшему по главной, водительницы «Ниссана» привело к аварии под Нижним Тагилом, в результате двое детей получили травмы и попали в больницу.
Как рассказали в УГИБДД по свердловской области, водительница «Ниссана», 1988 года рождения, выезжая со стороны посёлка Шиловка, не предоставила преимущество в проезде перекрестка другой водительнице, 1987 года рождения, ехавшей на «Кио Рио». Впоследствии «Киа» от удара съехала в кювет.
В результате аварии 11-летняя девочка и 7-месячный мальчик получили травмы различной степени тяжести. Обоих госпитализировали.
Напомним, что в минувшие выходные на ЕКАД из-за пьяного автомобилиста без водительских прав произошло ДТП, в котором также пострадали двое детей.
Как рассказали в УГИБДД по свердловской области, водительница «Ниссана», 1988 года рождения, выезжая со стороны посёлка Шиловка, не предоставила преимущество в проезде перекрестка другой водительнице, 1987 года рождения, ехавшей на «Кио Рио». Впоследствии «Киа» от удара съехала в кювет.
В результате аварии 11-летняя девочка и 7-месячный мальчик получили травмы различной степени тяжести. Обоих госпитализировали.
«В отношении водителя автомобиля «Ниссан» возбуждено административное производство по ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ»,
– добавили в пресс-группе.
Напомним, что в минувшие выходные на ЕКАД из-за пьяного автомобилиста без водительских прав произошло ДТП, в котором также пострадали двое детей.
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