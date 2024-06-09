Из-за пьяного автомобилиста пострадало четыре человека, двое из которых дети

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 8 июня, около 20:00 на 61 км ЕКАД произошло ДТП из-за пьяного автомобилиста без водительских прав. В результате столкновения автомобиля «Киа Церато» с «Опель Мерива» и «Фольцваген Поло» пострадали четыре человека.Известно, что водитель «Киа Церато», 29-летний мужчина из Заречного, находился в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя 0,917 мл/л. Водитель не имел прав и ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.В результате аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Фольцваген Поло»: 39-летний мужчина, 35-летняя женщина, и две девочки в возрасте 2 и 10 лет. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы по статье КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим право управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Водитель объяснил, что перед аварией употребил алкоголь дома с другом и после этого решил поехать на машине.