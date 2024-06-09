Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад о ДТП с детьми на питбайке при их задержании
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о произошедшем в ходе задержания сотрудниками ГИБДД детей на питбайке. Об этом сообщает Следком.
Ранее стало известно, что госавтоинспекторы в ходе погони за детьми на питбайтке сбили их. В результате ребята получили травмы. По предварительной информации, один ребёнок получил перелом голеностопа, а второму повезло отделаться ушибами.
Сообщается, что после случившегося следственные органы СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку.
Ранее стало известно, что госавтоинспекторы в ходе погони за детьми на питбайтке сбили их. В результате ребята получили травмы. По предварительной информации, один ребёнок получил перелом голеностопа, а второму повезло отделаться ушибами.
Сообщается, что после случившегося следственные органы СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию