В Сосьве погиб попавший в ДТП водитель мотоблока

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в посёлке Сосьва Серовского района Свердловской области погиб человек. Мужчина получил смертельные травмы, попав в ДТП во время управления мотоблоком.Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Сосьве в четверг, 6 июня, в восемь часов вечера. На пересечении улиц Урицкого и Фадеева местный житель, управляя одноосным мотоблоком с прицепом пытался «сдать» задним ходом. Манёвр у него не удался, и мужчина упал со своего транспортного средства. При этом он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.Про погибшего Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что ему было 37 лет. Водительский стаж его составлял четыре года. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В ходе расследования происшествия, в числе прочего, будет проведено химико-токсикологического исследование, которое даст понять, не находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения в последние часы жизни.