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Глава СКР поручил доложить о расследовании нападения на журналистов в Екатеринбурге

10.09 Пятница, 7 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава СК РФ поручил руководству регионального управления представить доклад о расследовании нападения на журналистов в Екатеринбурге.

«5 июня 2024 года в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с нападением двух уроженцев Республики Таджикистан на сотрудников региональной телекомпании, осуществлявших съёмку репортажа. В ходе нападения было повреждено имущество представителей СМИ», - говорится в релизе СК РФ.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, съёмочная группа телеканала «Крик-ТВ» проводила журналистское расследование о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сообщили в СКР.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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