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В Свердловской области продолжаются поиски заблудившихся в лесу брата и сестры
Фото: МЧС РФ
В Свердловской области продолжаются поиски заблудившихся в лесу брата и сестры. Поисковая группа увеличена на 20 человек, сообщили в МЧС России.
«Специалисты МЧС России совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами прочесывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе. Сегодня на помощь прибыли еще 20 специалистов МЧС России из Тюменской области», - сообщили в пятницу в ведомстве.
За ночь сотрудники обследовали два участка леса и прилегающих к нему дорог. Протяженность прочесанной местности составляет более 13 километров.
Напомним, 4 июня 12-летний Григорий и его родная 10-летняя сестра Виктория вместе со своим дедушкой ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина и заблудились. Дедушка сумел найти обратную дорогу и вернулся.
С детьми могут быть две собаки породы бигль.
«Специалисты МЧС России совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами прочесывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе. Сегодня на помощь прибыли еще 20 специалистов МЧС России из Тюменской области», - сообщили в пятницу в ведомстве.
За ночь сотрудники обследовали два участка леса и прилегающих к нему дорог. Протяженность прочесанной местности составляет более 13 километров.
Напомним, 4 июня 12-летний Григорий и его родная 10-летняя сестра Виктория вместе со своим дедушкой ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина и заблудились. Дедушка сумел найти обратную дорогу и вернулся.
С детьми могут быть две собаки породы бигль.
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