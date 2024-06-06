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С детьми, которых ищут в Слободо-Туринском районе, могут быть две собаки породы бигль
Фото: Вечерние ведомости
С братом и сестрой, которые заблудились в лесу у деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе, могут быть две собаки породы бигль.
Родственники рассказали в СМИ, что собаки никогда не отходят от детей.
Полиция проводит широкомасштабную поисковую операцию. Задействовано более 100 представителей МВД, кинологи, волонтеры и специалисты с квадрокоптерами.
«4 июня 12-летний Григорий и его родная 10-летняя сестра Виктория вместе со своим дедушкой, 1957 года рождения, и двумя собаками породы бигль ушли порыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом. Утром 5 июня они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина около 22:00 того дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске», - рассказали детали ЧП в пресс-службе МВД региона.
Ситуацию взял на личный контроль начальник свердловского главка МВД Александр Мешков.
Родственники рассказали в СМИ, что собаки никогда не отходят от детей.
Полиция проводит широкомасштабную поисковую операцию. Задействовано более 100 представителей МВД, кинологи, волонтеры и специалисты с квадрокоптерами.
«4 июня 12-летний Григорий и его родная 10-летняя сестра Виктория вместе со своим дедушкой, 1957 года рождения, и двумя собаками породы бигль ушли порыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом. Утром 5 июня они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина около 22:00 того дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске», - рассказали детали ЧП в пресс-службе МВД региона.
Ситуацию взял на личный контроль начальник свердловского главка МВД Александр Мешков.
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