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ГИБДД предупредила свердловчан о затруднении движения на трассе М-5 в связи со смертельным ДТП

17.59 Вторник, 4 июня 2024
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Свердловчан предупредили о затруднении движения на трассе М-5 из-за крупного ДТП, в котором погибли 4 человека.

Движение затруднено в районе 83 км федеральной автодороги М-5 "Екатеринбург-Челябинск" Кунашакского района Челябинской области.

"Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется только для легкового транспорта, по обочине. На месте автомобильной аварии работают сотрудники ОВД и экстренных служб", - говорится в релизе ГИБДД Свердловской области.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам выбирать маршруты заблаговременно, с учетом сложившейся дорожной обстановки.

На трассе М-5 «Подъезд к Екатеринбургу» в ДТП погибли 4 человека, еще трое получили ранения. По предварительном информации, микроавтобус столкнулся с дорожной техникой.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости

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