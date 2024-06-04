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ГИБДД предупредила свердловчан о затруднении движения на трассе М-5 в связи со смертельным ДТП
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
Свердловчан предупредили о затруднении движения на трассе М-5 из-за крупного ДТП, в котором погибли 4 человека.
Движение затруднено в районе 83 км федеральной автодороги М-5 "Екатеринбург-Челябинск" Кунашакского района Челябинской области.
"Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется только для легкового транспорта, по обочине. На месте автомобильной аварии работают сотрудники ОВД и экстренных служб", - говорится в релизе ГИБДД Свердловской области.
В ведомстве порекомендовали автомобилистам выбирать маршруты заблаговременно, с учетом сложившейся дорожной обстановки.
На трассе М-5 «Подъезд к Екатеринбургу» в ДТП погибли 4 человека, еще трое получили ранения. По предварительном информации, микроавтобус столкнулся с дорожной техникой.
Движение затруднено в районе 83 км федеральной автодороги М-5 "Екатеринбург-Челябинск" Кунашакского района Челябинской области.
"Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется только для легкового транспорта, по обочине. На месте автомобильной аварии работают сотрудники ОВД и экстренных служб", - говорится в релизе ГИБДД Свердловской области.
В ведомстве порекомендовали автомобилистам выбирать маршруты заблаговременно, с учетом сложившейся дорожной обстановки.
На трассе М-5 «Подъезд к Екатеринбургу» в ДТП погибли 4 человека, еще трое получили ранения. По предварительном информации, микроавтобус столкнулся с дорожной техникой.
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