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На трассе М-5 «Подъезд к Екатеринбургу» в ДТП погибли 4 человека
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
На трассе М-5 «Подъезд к Екатеринбургу» в ДТП погибли 4 человека, еще трое получили ранения.
ДТП произошло днем 4 июня на 83 км автодороги М5 Урал Москва-Челябинск, в Кунашакском районе. По предварительном информации, Toyota Hiace столкнулась с дорожной техникой.
“По предварительным данным, водитель мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Хайс", при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с попутной дорожной техникой, осуществляющей дорожные работы <...> водитель автомобиля "Тойота" и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия, ещё три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение”, - сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал главный госавтоинспектор региона.
По информации в СМИ, за рулем Toyota Hiace был водитель BlaBlaCar, он якобы на полном ходу въехал в КамАЗ. Дорожные службы выполняли очистку металлического ограждения разделительного барьера.
Водитель вёз трёх пассажиров из Челябинска в Екатеринбург, конечной точкой маршрута был ТЦ «Дирижабль».
ДТП произошло днем 4 июня на 83 км автодороги М5 Урал Москва-Челябинск, в Кунашакском районе. По предварительном информации, Toyota Hiace столкнулась с дорожной техникой.
“По предварительным данным, водитель мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Хайс", при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с попутной дорожной техникой, осуществляющей дорожные работы <...> водитель автомобиля "Тойота" и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия, ещё три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение”, - сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
В ведомстве добавили, что на место происшествия выехал главный госавтоинспектор региона.
По информации в СМИ, за рулем Toyota Hiace был водитель BlaBlaCar, он якобы на полном ходу въехал в КамАЗ. Дорожные службы выполняли очистку металлического ограждения разделительного барьера.
Водитель вёз трёх пассажиров из Челябинска в Екатеринбург, конечной точкой маршрута был ТЦ «Дирижабль».
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