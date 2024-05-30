После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело

– рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза»,