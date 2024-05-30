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После смерти студента-практиканта в Реже возбудили уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Реже после гибели 17-летнего студента во время производственной практики следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
По одной из версий, которые сейчас рассматривают, юноша погиб из-за того, что упал в вырытую траншею. Ранее сообщалось, что его придавил камень.
«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза»,
– рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
По одной из версий, которые сейчас рассматривают, юноша погиб из-за того, что упал в вырытую траншею. Ранее сообщалось, что его придавил камень.
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