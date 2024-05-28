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В Реже во время производственной практики погиб 17-летний студент
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Реже во время производственной практике по прокладке труб газоснабжения на улице Загородной погиб 17-летний студент «Режевского многопрофильного техникума». Его насмерть придавило камнем, упавшим в траншею.
Трагедия произошла сегодня, 30 мая, около 12.00. Рядом в этот момент находились сотрудники подрядной организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Известно, что на место происшествия уже выехал городской прокурор Николай Удалов для координации деятельности правоохранительных органов.
Трагедия произошла сегодня, 30 мая, около 12.00. Рядом в этот момент находились сотрудники подрядной организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнения требований федерального законодательства об охране труда при выполнении указанных работ. Будет установлено ответственное лицо, отвечающее за соблюдение техники безопасности при производстве работ, в том числе земляных»,
– добавили в ведомстве.
Известно, что на место происшествия уже выехал городской прокурор Николай Удалов для координации деятельности правоохранительных органов.
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