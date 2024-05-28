В Реже во время производственной практики погиб 17-летний студент





– добавили в ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнения требований федерального законодательства об охране труда при выполнении указанных работ. Будет установлено ответственное лицо, отвечающее за соблюдение техники безопасности при производстве работ, в том числе земляных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Реже во время производственной практике по прокладке труб газоснабжения на улице Загородной погиб 17-летний студент «Режевского многопрофильного техникума». Его насмерть придавило камнем, упавшим в траншею.Трагедия произошла сегодня, 30 мая, около 12.00. Рядом в этот момент находились сотрудники подрядной организации, занимающейся строительством инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Известно, что на место происшествия уже выехал городской прокурор Николай Удалов для координации деятельности правоохранительных органов.