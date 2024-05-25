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ФСБ задержала организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Стаса Словиковского
Фото: Вечерние ведомости
ФСБ задержала организатора БДСМ-вечеринок Стаса Словиковского. По данным «Коммерсант-Урал» против Словиковского возбуждено уголовное дело. По какой именно статье — не сообщается.
Источник издания сообщает, что Словиковский задержан за организацию мероприятий БДСМ-направленности и публикацию откровенных фотографий в telegram-канале Blue Velvet. У него дома прошли обыски, сейчас со Словиковским проводятся следственные действия.
ТАСС сообщает, что Словиковский задержан не за сегодняшнюю вечеринку в Заречном, а за предыдущие мероприятия. По данным «КП-Екатеринбург», истинной причиной возбуждения дела против Словиковского является то, что ему «не простили» БДСМ-фотосессию в Окружном доме офицеров Центрального военного округа.
В пресс-службе ГУ МВД лишь подтвердили проведение рейда на мероприятие на базе «Волна», подробности пообещали рассказать позже.
Станислав Словиковский в последние годы не раз попадал в скандалы из-за проведения массовых мероприятий. В период пандемии коронавируса он проводил в Екатеринбурге «подпольные» вечеринки, которые также накрывали силовики. После рейдов тогда он записал видеообращение, в котором призывал не участвовать в подобных вечеринках.
Ранее Словиковский возглавлял муниципальные кинотеатры «Салют» и «Совкино», также он известен как основатель и директор культовых ночных клубов «Посторонним В.» в Екатеринбурге и PV в Берёзовском, а также владелец «Киноклуба», располагавшегося в здании Свердловской киностудии. Кроме того, Станислав Словиковский является основателем журнала «Стольник», а в разные годы был главным редактором екатеринбургских журналов «Стольник», «Ю» и заместителем главного редактора «Нашей Газеты» (Киев
Источник издания сообщает, что Словиковский задержан за организацию мероприятий БДСМ-направленности и публикацию откровенных фотографий в telegram-канале Blue Velvet. У него дома прошли обыски, сейчас со Словиковским проводятся следственные действия.
ТАСС сообщает, что Словиковский задержан не за сегодняшнюю вечеринку в Заречном, а за предыдущие мероприятия. По данным «КП-Екатеринбург», истинной причиной возбуждения дела против Словиковского является то, что ему «не простили» БДСМ-фотосессию в Окружном доме офицеров Центрального военного округа.
В пресс-службе ГУ МВД лишь подтвердили проведение рейда на мероприятие на базе «Волна», подробности пообещали рассказать позже.
Станислав Словиковский в последние годы не раз попадал в скандалы из-за проведения массовых мероприятий. В период пандемии коронавируса он проводил в Екатеринбурге «подпольные» вечеринки, которые также накрывали силовики. После рейдов тогда он записал видеообращение, в котором призывал не участвовать в подобных вечеринках.
Ранее Словиковский возглавлял муниципальные кинотеатры «Салют» и «Совкино», также он известен как основатель и директор культовых ночных клубов «Посторонним В.» в Екатеринбурге и PV в Берёзовском, а также владелец «Киноклуба», располагавшегося в здании Свердловской киностудии. Кроме того, Станислав Словиковский является основателем журнала «Стольник», а в разные годы был главным редактором екатеринбургских журналов «Стольник», «Ю» и заместителем главного редактора «Нашей Газеты» (Киев
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