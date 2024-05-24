Полиция пришла на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом

— рассказала очевидица

В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло. Организаторов еще опрашивали,