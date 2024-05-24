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Полиция пришла на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ночь с 24 на 25 мая полиция пришла на закрытую вечеринку с элементами БДСМ «Ковчег», которая проходила на загородной базе «Волна», находящейся на берегу Белоярского водохранилища. Об этом сообщает издание E1.RU.
Как сообщает издание, «Ковчег» это новое название Blue Velvet к которому уже приходили с рейдом.
В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло. Организаторов еще опрашивали,
— рассказала очевидица
Как сообщает издание, «Ковчег» это новое название Blue Velvet к которому уже приходили с рейдом.
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