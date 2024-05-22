Общественный транспорт Екатеринбурга начал «бастовать» к вечеру четверга

«В 19.20 перед перекрёстком Космонавтов - Ильича со стороны станции Коммунистическая обеспечена линия. Вызваны контактники. Движение троллейбусов 26 и 32 маршрута со станции Коммунистическая сохраняется через площадь 1 Пятилетки. Движение восстановлено в 19.45».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию