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Общественный транспорт Екатеринбурга начал «бастовать» к вечеру четверга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
К концу сегодняшнего дня появилось сразу несколько сообщений о том, что в разных точках Екатеринбурга выходит из строя общественный транспорт. Об одном из таких случаев поведала пресс-служба администрации города.
Согласно сообщению из мэрии, сегодня, 23 мая, примерно в половине седьмого вечера произошла механическая поломка троллейбусной контактной сети возле перекрёстка улиц Шевченко и Свердлова. Из-за этого возникла задержка движения троллейбусов от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала в оба направления. Спустя примерно 40 минут благодаря оперативным действиям ремонтной бригады троллейбусное движение было восстановлено.
Однако, следом из мэрии поступило сообщение, что проблемы на троллейбусной линии продолжились:
И троллейбусы — не единственный общественный транспорт Екатеринбурга, который начал выходить из строя к концу рабочего дня. Так, из Пионерского жилого района поступило сообщение о задымлении автобуса, который следовал по улице Данилы Зверева. Водителю пришлось прервать рейс, а пассажирам — спешиться и искать альтернативные способы добираться до нужных мест.
Напомним, что накануне, 22 мая, в Екатеринбурге тоже случилось серьёзное происшествие на общественном транспорте — полностью выгорел трамвай маршрута №1 на остановке «Переулок Рижский». Причиной возгорания было названо короткое замыкание.
Согласно сообщению из мэрии, сегодня, 23 мая, примерно в половине седьмого вечера произошла механическая поломка троллейбусной контактной сети возле перекрёстка улиц Шевченко и Свердлова. Из-за этого возникла задержка движения троллейбусов от Центральной гостиницы до железнодорожного вокзала в оба направления. Спустя примерно 40 минут благодаря оперативным действиям ремонтной бригады троллейбусное движение было восстановлено.
Однако, следом из мэрии поступило сообщение, что проблемы на троллейбусной линии продолжились:
«В 19.20 перед перекрёстком Космонавтов - Ильича со стороны станции Коммунистическая обеспечена линия. Вызваны контактники. Движение троллейбусов 26 и 32 маршрута со станции Коммунистическая сохраняется через площадь 1 Пятилетки. Движение восстановлено в 19.45».
И троллейбусы — не единственный общественный транспорт Екатеринбурга, который начал выходить из строя к концу рабочего дня. Так, из Пионерского жилого района поступило сообщение о задымлении автобуса, который следовал по улице Данилы Зверева. Водителю пришлось прервать рейс, а пассажирам — спешиться и искать альтернативные способы добираться до нужных мест.
Напомним, что накануне, 22 мая, в Екатеринбурге тоже случилось серьёзное происшествие на общественном транспорте — полностью выгорел трамвай маршрута №1 на остановке «Переулок Рижский». Причиной возгорания было названо короткое замыкание.
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