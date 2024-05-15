Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на остановке «Переулок Рижский» вспыхнул трамвай
Скрин из видео: «Е1»
Сегодня, 22 мая, рано утром на остановке «Переулок Рижский» у трамвая первого маршрута загорелась крыша. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным «Е1», пожар уже потушен.
В администрации города сообщают, что в 08.56 пострадавший от огня состав вернули в депо в сопровождении аварийной бригады. Движение трамваев через остановку, где произошло возгорание, уже восстановлено. Задержка составили 1 час 20 минут.
«В связи с происшествием задержано движение трамвайных маршрутов № 1, 9, 14, 15, 17 по улицам Титова, Ферганская в обоих направлениях. Вышеуказанные маршруты со стороны Южного автовокзала следуют через станцию "метро Ботаническая"»,
– говорилось в сообщении мэрии.
По данным «Е1», пожар уже потушен.
В администрации города сообщают, что в 08.56 пострадавший от огня состав вернули в депо в сопровождении аварийной бригады. Движение трамваев через остановку, где произошло возгорание, уже восстановлено. Задержка составили 1 час 20 минут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию