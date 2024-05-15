В Екатеринбурге на остановке «Переулок Рижский» вспыхнул трамвай





– говорилось в сообщении мэрии. «В связи с происшествием задержано движение трамвайных маршрутов № 1, 9, 14, 15, 17 по улицам Титова, Ферганская в обоих направлениях. Вышеуказанные маршруты со стороны Южного автовокзала следуют через станцию "метро Ботаническая"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 22 мая, рано утром на остановке «Переулок Рижский» у трамвая первого маршрута загорелась крыша. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.По данным «Е1», пожар уже потушен.В администрации города сообщают, что в 08.56 пострадавший от огня состав вернули в депо в сопровождении аварийной бригады. Движение трамваев через остановку, где произошло возгорание, уже восстановлено. Задержка составили 1 час 20 минут.