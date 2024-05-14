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Свердловский областной суд поставил точку в деле лишившего земляка ноги водителя снегохода
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской областной суд не стал менять приговор жителю Верхней Пышмы, который в декабре 2021 года из хулиганских побуждений сбил на снегоходе гулявшего с собачкой мужчине – его нога попала под механизм снегохода и её отсекло.
В феврале 2024 года Верхнепышминский суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Осуждённый был не согласен с этим решением, и с помощью адвоката подал апелляционную жалобу. Параллельно с этим в областной суд с апелляционным представлением обратился прокурор.
В феврале 2024 года Верхнепышминский суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Осуждённый был не согласен с этим решением, и с помощью адвоката подал апелляционную жалобу. Параллельно с этим в областной суд с апелляционным представлением обратился прокурор.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил приговор первой инстанции без изменений по существу»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе суда.
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