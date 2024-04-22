Возрастное ограничение 18+
В Невьянском районе неизвестные подожгли древостой
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В минувший понедельник днём в Невьянском районе свердловской области за селом Киприн на территории Аятского участкового лесничества загорелась трава, который успели потушить на площади 1,4 гектара, не допустив переход огня на лес.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарные дознаватели, работавшие на месте пожара, установили, что причиной стал поджог.
В МЧС также напомнили, что поджигателям травы и виновникам пожаров грозит административная ответственность, а в случае, если их поступок привёл к серьёзным последствиям, – и уголовная.
Ранее сообщалось о двух природных пожарах в Алапаевске и в Тугулыме.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарные дознаватели, работавшие на месте пожара, установили, что причиной стал поджог.
«Представителями лесничества будет оценен причиненный ущерб. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа из правоохранителей и специалистов МЧС России. Органами правопорядка проводится доследственная проверка»,
– рассказали в телеграм-канале свердловских спасателей.
В МЧС также напомнили, что поджигателям травы и виновникам пожаров грозит административная ответственность, а в случае, если их поступок привёл к серьёзным последствиям, – и уголовная.
Ранее сообщалось о двух природных пожарах в Алапаевске и в Тугулыме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области под воду ушёл мост через реку Ница
16 апреля 2024
16 апреля 2024
В Екатеринбурге молодой водитель сбил двух дорожных рабочих – один скончался в больнице
16 апреля 2024
16 апреля 2024
В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током
21 апреля 2024
21 апреля 2024