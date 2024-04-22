В Невьянском районе неизвестные подожгли древостой

– рассказали в телеграм-канале свердловских спасателей.

«Представителями лесничества будет оценен причиненный ущерб. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа из правоохранителей и специалистов МЧС России. Органами правопорядка проводится доследственная проверка»,