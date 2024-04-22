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Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах гибели девочки с собачкой из свердловского посёлка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка из посёлка Белокаменный Асбестовского района, вышедшая вечером на прогулку с собакой.
Напомним, что в тот роковой день, 21 апреля, 22-летний местный житель выпил пол-литра водки и поехал к другу на своей машине. Мало того, что молодой человек сел за руль пьяным, он всю дорогу отвлекался на телефон, вследствие чего не заметил девочку.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что в тот роковой день, 21 апреля, 22-летний местный житель выпил пол-литра водки и поехал к другу на своей машине. Мало того, что молодой человек сел за руль пьяным, он всю дорогу отвлекался на телефон, вследствие чего не заметил девочку.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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