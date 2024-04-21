СК возбудил уголовное дело после смерти строителя на Амундсена в Екатеринбурге

– говорится в сообщении свердловского СК.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека)»,