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СК возбудил уголовное дело после смерти строителя на Амундсена в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью рабочего на строительной площадке на улице Амундсена в Академическом районе Екатеринбурге 20 апреля. Он погиб от удара током.
Известно, что его ударило током, когда он работал с электрооборудованием в распределительном силовом ящике башенного крана. Мужчине было 46 лет.
Известно, что его ударило током, когда он работал с электрооборудованием в распределительном силовом ящике башенного крана. Мужчине было 46 лет.
«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека)»,
– говорится в сообщении свердловского СК.
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В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током
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21 апреля 2024