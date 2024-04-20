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В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током

12.00 Воскресенье, 21 апреля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера вечером, 20 апреля, на строительной площадке по улице Амундсена в Академическом районе один из рабочих, занимавшийся электромонтажными работами, скончался от удара электрическим током.

По информации источника E1.RU, медики, вызванные на место происшествия, пытались спасти мужчину, но усилия оказались тщетными. Прокуратура Ленинского района подтвердила данную информацию. В настоящее время проводится проверка.

По словам представителей прокуратуры, работник получил удар током в электрощитовой крана и скончался на месте от полученных травм. В настоящее время выясняется, кто нес ответственность за соблюдение техники безопасности на стройке.

Какой-либо официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12:00 В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током
11:35 В Свердловской области в ДТП умер мотоциклист у которого не было прав
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17:55 Появились подробности массовой драки в Екатеринбурге, где умер человек
17:21 Стая бродячих собак держит в страхе школьников Нижнего Тагила
15:34 Екатеринбургская полиция забрала рабочих, которые были замечены во дворе дома Топоркова
14:38 В Екатеринбурге в доме Топоркова появились рабочие
12:13 Адвокат богачей на блатных машинах рассказал, что конфликт с потерпевшим был урегулирован
11:47 В Свердловской области ожидается аномальная жара
10:19 Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге
10:08 Богачи на блатных машинах занимались вымогательством в Екатеринбурге
20:50 Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
20:19 Мусорного полигона на берегу Шарташа не будет
19:56 Сезон полётов на москитных сетках открыл малыш в Берёзовском
19:25 Североуральск присыпало весенним снежком
18:53 Уралмашевцы почистят бульвар Культуры
18:27 Убийство и причинение вреда здоровью привели жителя Лёвихи в исправительную колонию
17:53 Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
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