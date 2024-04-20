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В Екатеринбурге погиб рабочий на стройке от удара током
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера вечером, 20 апреля, на строительной площадке по улице Амундсена в Академическом районе один из рабочих, занимавшийся электромонтажными работами, скончался от удара электрическим током.
По информации источника E1.RU, медики, вызванные на место происшествия, пытались спасти мужчину, но усилия оказались тщетными. Прокуратура Ленинского района подтвердила данную информацию. В настоящее время проводится проверка.
По словам представителей прокуратуры, работник получил удар током в электрощитовой крана и скончался на месте от полученных травм. В настоящее время выясняется, кто нес ответственность за соблюдение техники безопасности на стройке.
Какой-либо официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
По информации источника E1.RU, медики, вызванные на место происшествия, пытались спасти мужчину, но усилия оказались тщетными. Прокуратура Ленинского района подтвердила данную информацию. В настоящее время проводится проверка.
По словам представителей прокуратуры, работник получил удар током в электрощитовой крана и скончался на месте от полученных травм. В настоящее время выясняется, кто нес ответственность за соблюдение техники безопасности на стройке.
Какой-либо официальной информации от правоохранительных органов не поступало.
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