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Адвокат богачей на блатных машинах рассказал, что конфликт с потерпевшим был урегулирован
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Адвокат богачей на блатных машинах объявили о том, что конфликт с потерпевшим был урегулирован.
Адвокат Никита Кошаков заявил E1.RU, что как доверители, так и потерпевшие пришли к соглашению о том, что статья УК РФ «Вымогательство» не соответствует действиям, которые были совершены. Вместо этого указанные действия подпадают под определение статьи «Самоуправство». Также он отметил, что вред, как моральный, так и материальный, был полностью возмещен, и на данный момент претензий друг к другу стороны не имеют.
Напомним, что ранее стало известно о вымогательстве, в котором фигурировали два молодых спортсмена смешанных единоборств в возрасте 18 и 20 лет.
Какой-либо официальной информации от полиции и СК не поступало.
Адвокат Никита Кошаков заявил E1.RU, что как доверители, так и потерпевшие пришли к соглашению о том, что статья УК РФ «Вымогательство» не соответствует действиям, которые были совершены. Вместо этого указанные действия подпадают под определение статьи «Самоуправство». Также он отметил, что вред, как моральный, так и материальный, был полностью возмещен, и на данный момент претензий друг к другу стороны не имеют.
Напомним, что ранее стало известно о вымогательстве, в котором фигурировали два молодых спортсмена смешанных единоборств в возрасте 18 и 20 лет.
Какой-либо официальной информации от полиции и СК не поступало.
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