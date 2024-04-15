Богачи на блатных машинах занимались вымогательством в Екатеринбурге





— рассказал E1.RU источник знакомый с пострадавшим Посадили к себе в машину жертву и заставили отдать крупную сумму денег — несколько сотен тысяч рублей, угрожая расправой. Якобы он был должен их знакомому спортсмену. Непонятно, зачем им это надо было, потому что эти парни не бедствуют, сами из богатых семей, мажоры. Они оба увлекаются ММА, заниматься ходят в клуб на Ботанике. Они ничего не боятся, находятся на свободе и, по некоторым данным, даже продолжают свою деятельность,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начато расследование дела о вымогательстве, в котором фигурируют два молодых спортсмена смешанных единоборств в возрасте 18 и 20 лет. Молодые люди передвигаются на блатных автомобилях и уже имеют несколько аналогичных обвинений на свой счет.Следственный комитет воздержался от комментариев. Известно, что этим делом также занимается отдел по борьбе с оргпреступностью.