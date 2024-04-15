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Богачи на блатных машинах занимались вымогательством в Екатеринбурге

10.08 Суббота, 20 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начато расследование дела о вымогательстве, в котором фигурируют два молодых спортсмена смешанных единоборств в возрасте 18 и 20 лет. Молодые люди передвигаются на блатных автомобилях и уже имеют несколько аналогичных обвинений на свой счет.

Посадили к себе в машину жертву и заставили отдать крупную сумму денег — несколько сотен тысяч рублей, угрожая расправой. Якобы он был должен их знакомому спортсмену. Непонятно, зачем им это надо было, потому что эти парни не бедствуют, сами из богатых семей, мажоры. Они оба увлекаются ММА, заниматься ходят в клуб на Ботанике. Они ничего не боятся, находятся на свободе и, по некоторым данным, даже продолжают свою деятельность,

— рассказал E1.RU источник знакомый с пострадавшим


Следственный комитет воздержался от комментариев. Известно, что этим делом также занимается отдел по борьбе с оргпреступностью.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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10:19 Во время массовой драки умер человек в Екатеринбурге
10:08 Богачи на блатных машинах занимались вымогательством в Екатеринбурге
20:50 Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
20:19 Мусорного полигона на берегу Шарташа не будет
19:56 Сезон полётов на москитных сетках открыл малыш в Берёзовском
19:25 Североуральск присыпало весенним снежком
18:53 Уралмашевцы почистят бульвар Культуры
18:27 Убийство и причинение вреда здоровью привели жителя Лёвихи в исправительную колонию
17:53 Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
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14:49 Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
14:42 Екатеринбург отправил страдающему от паводка Кургану гуманитарную помощь
14:03 Свердловские спортсмены верхнепышминского клуба самбо забрали три золота и два серебра в Кемеро
13:10 Парень без водительских прав погубил своего друга в смертельном ДТП на свердловской трассе
12:35 В Нижнем Тагиле на мальчика с инвалидностью на глазах у хозяина напала собака
12:06 У свердловских ДПСников стартовал мотосезон
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