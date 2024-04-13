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Сезон полётов на москитных сетках открыл малыш в Берёзовском
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
С наступлением тепла уральцы открывают окна своих квартир, совсем забывая о том, что увеличивают потенциальные опасности для тех, кто живёт с ними. Про застревающих в приоткрытых пластиковых окнах кошек «ВВ» писала неоднократно. Вторая опасность — москитные сетки, которые кому-то могут показаться надёжной опорой, ею не являясь. Отсюда — многочисленные падения с этажей различной высотности. Причём, дети вываливаются вместе с сетками чаще, чем домашние питомцы.
В Берёзовском из окна квартиры на третьем этаже выпал двухлетний мальчик. Темир находился дома с мамой, которая усадила ребёнка на подоконник и не заметила, как он опёрся на москитную сетку. Как результат — короткий полёт и сильный удар о землю.
Мальчика госпитализировали. Невнимательную же родительницу помимо переживаний из-за травм сына, возможно, ждёт дополнительное наказание. По крайней мере, по заявлению из главного управления областного МВД, полиция взяла этот случай «на карандаш» и проводит проверку обстоятельств происшествия.
В Берёзовском из окна квартиры на третьем этаже выпал двухлетний мальчик. Темир находился дома с мамой, которая усадила ребёнка на подоконник и не заметила, как он опёрся на москитную сетку. Как результат — короткий полёт и сильный удар о землю.
Мальчика госпитализировали. Невнимательную же родительницу помимо переживаний из-за травм сына, возможно, ждёт дополнительное наказание. По крайней мере, по заявлению из главного управления областного МВД, полиция взяла этот случай «на карандаш» и проводит проверку обстоятельств происшествия.
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