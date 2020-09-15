В Екатеринбурге спасли застрявшую в окне кошку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В ночь с субботы на воскресенье в Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков помог освободиться застрявшей в окне кошке. Произошло это примерно в 4:30 на переулке Бригадиров, 29.Обнаружил питомца местный житель. По его словам, кошка наполовину выбралась на втором этаже из комнаты в приоткрытое окно, застряла и начала кричать. Мужчина позвонил спасателю, рассказал о происходящем и дождался его на месте.«Подбегая к дому, видим застрявшую в окне кошку, и, не задерживаясь, бежим на второй этаж, а дальше на чердак. На крыше в очень подходящем месте нашлась кирпичная труба – надёжная точка крепления верёвки. С большим трудом удалось притянуться к окну, схватившись за створку, а другой рукой постепенно вытянуть кошку»,- рассказал Евгений в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге»Питомца доставили в клинику. Там было обнаружено, что лапы у него не отнялись, а болевая чувствительность сохранилась.