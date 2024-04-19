В ГИБДД опровергли информацию о женщине-водителе, сбившей мотоциклиста на Карла Либкнехта

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе.

«Водитель "Лексуса", мужчина 58 лет, со стажем вождения 33 года, двигаясь по улице Карла Либкнехта в направлении проспекта Ленина по второй полосе справа, при повороте направо допустил столкновение с мотоциклом "Кавасаки zr800d", под управлением 34-летнего мужчины, со стажем вождения 15 лет, который двигался, в нарушение ПДД, по полосе общественного транспорта. В результате ДТП люди не пострадали»,