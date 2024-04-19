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В ГИБДД опровергли информацию о женщине-водителе, сбившей мотоциклиста на Карла Либкнехта

16.24 Пятница, 19 апреля 2024
Фото: «Екатское чтиво» / Telegram
В екатеринбургской ГИБДД опровергли информацию о том, что водителем «Лексуса», который сбил мотоциклиста на улице Карла Либкнехта, была женщина, заявив, что за рулём находился мужчина.

«Водитель "Лексуса", мужчина 58 лет, со стажем вождения 33 года, двигаясь по улице Карла Либкнехта в направлении проспекта Ленина по второй полосе справа, при повороте направо допустил столкновение с мотоциклом "Кавасаки zr800d", под управлением 34-летнего мужчины, со стажем вождения 15 лет, который двигался, в нарушение ПДД, по полосе общественного транспорта. В результате ДТП люди не пострадали»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе.


Госавтоинспекция прямо не называет имя водителя, но, предположительно, это был сам Евгений Тетерин, который был на месте ДТП и фотографировал машину ГИБДД. Он подходит по возрасту. Отметим, что Тетерин родился 23 декабря 1966 года рождения, ему 57 лет.

На мотоциклиста составили административный протокол части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ «Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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