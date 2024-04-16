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Осуждённый за коррупцию член общественной палаты Свердловской области попал в ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: «Екатское чтиво» / Telegram
Председатель Свердловской региональной организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин, который недавно был осуждён за коррупцию и тут же освобождён, сегодня попал в ДТП с участием мотоцикла на улице Карла Либкнехта.
Как сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво», Lexus, в котором ехал Евгений Тетерин, сбил мотоциклиста. Изначально предполагалась, что он был за рулём, однако позже появилась информация, что «главный десантник города» сидел на пассажирском сидении, а машиной управляла женщина.
В этот вторник Тетерина приговорили к 9 годам колонии и штрафу 25 миллионов рублей за посредничество во взяточничестве, но освободили от наказания из-за получения им госнаграды за участие в боевых действиях. Сегодня утром он уже принимал участие в торжественных мероприятиях на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, куда прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде».
Кто является виновником ДТП, пока информации нет. Однако, судя по видео, которое опубликовал неофициальный канал мэрии, в аварии виноваты оба водителя. Мотоциклист ехал по полосе для общественного транспорта, куда также решила заехать иномарка. Кроме этого, водители пересекли сплошную.
Как сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво», Lexus, в котором ехал Евгений Тетерин, сбил мотоциклиста. Изначально предполагалась, что он был за рулём, однако позже появилась информация, что «главный десантник города» сидел на пассажирском сидении, а машиной управляла женщина.
В этот вторник Тетерина приговорили к 9 годам колонии и штрафу 25 миллионов рублей за посредничество во взяточничестве, но освободили от наказания из-за получения им госнаграды за участие в боевых действиях. Сегодня утром он уже принимал участие в торжественных мероприятиях на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, куда прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде».
Кто является виновником ДТП, пока информации нет. Однако, судя по видео, которое опубликовал неофициальный канал мэрии, в аварии виноваты оба водителя. Мотоциклист ехал по полосе для общественного транспорта, куда также решила заехать иномарка. Кроме этого, водители пересекли сплошную.
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