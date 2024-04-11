Возрастное ограничение 18+
«Главный десантник Екатеринбурга» получил большой штраф с девятью годами лишения свободы и сразу освободился от наказания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге «главного десантника города» Евгения Тетерина приговорили к девяти годам лишения свободы и оштрафовали на 25 миллионов рублей, но тут же освободили от наказания из-за того, что он считается участником боевых действий.
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей, судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова признала Тетерина виновным в трёх эпизодах посредничества во взяточничестве (25 миллионов рублей – это трёхкратный размер полученных им взяток), но недавно подписанный Путиным закон об освобождении от отбывания наказания участников СВО помог Тетерину не отправиться за решетку. Ранее сообщалось, что он уехал на Донбасс как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
Адвокат Евгения Тетерина Дмитрий Бушухин в разговоре с нашим корреспондентом сказал, что на его памяти это первый в России случай применения федерального закона от 23.03.2024 № 64-ФЗ, согласно которому участников СВО освобождают от уголовного наказания за участие в боевых действиях.
Напомним, Тетерин помогал «зарешать» вопрос с нарушениями при работе щебёночного карьера под Екатеринбургом. Об одном из заседаний по большому коррупционному делу, где фигурирует «главный десантник Екатеринбурга» мы писали тут.
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей, судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова признала Тетерина виновным в трёх эпизодах посредничества во взяточничестве (25 миллионов рублей – это трёхкратный размер полученных им взяток), но недавно подписанный Путиным закон об освобождении от отбывания наказания участников СВО помог Тетерину не отправиться за решетку. Ранее сообщалось, что он уехал на Донбасс как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
Адвокат Евгения Тетерина Дмитрий Бушухин в разговоре с нашим корреспондентом сказал, что на его памяти это первый в России случай применения федерального закона от 23.03.2024 № 64-ФЗ, согласно которому участников СВО освобождают от уголовного наказания за участие в боевых действиях.
Напомним, Тетерин помогал «зарешать» вопрос с нарушениями при работе щебёночного карьера под Екатеринбургом. Об одном из заседаний по большому коррупционному делу, где фигурирует «главный десантник Екатеринбурга» мы писали тут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Грузчик из Магнитогорска был приговорен судом Екатеринбурга к двум годам колонии по обвинению в оправдании терроризма
07 апреля 2024
07 апреля 2024
Более 500 деревьев незаконно уничтожил житель Екатеринбурга
09 апреля 2024
09 апреля 2024