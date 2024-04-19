В Первоуральске девушка без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими

– рассказали в пресс-группе.

«По данному факту водитель привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.12.7, 12.6 КоАП РФ, а пассажир по ч.3 ст. 12.7 за передачу управления автомашиной лицу, не имеющему права управления транспортным средством и по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку»,