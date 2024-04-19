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В Первоуральске девушка без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одна авария с водителем, который решил, что ему не нужны права, чтобы водить машину, попал в ДТП в Свердловской области. Такая авария случилась минувшей ночью в Первоуральске, где пострадали 22-летняя водительница и её 18-летний пассажир.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, девушка устроила ДТП на каршеринговой машине, которую ей передал её знакомый, с которым она ехала.
По предварительным данным, она ехала со стороны Птицефабрики в направлении улицы Орджоникидзе, но не справилась с управлением и, съехав с дороги, задавила дерево недалеко от дома на улице Краснофлотцев, 16. После аварии молодые люди оставили машину и самостоятельно дошли до городской больницы.
Напомним, что сегодня 21-летний парень без водительских прав устроил в смертельную аварию на свердловской трассе.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, девушка устроила ДТП на каршеринговой машине, которую ей передал её знакомый, с которым она ехала.
По предварительным данным, она ехала со стороны Птицефабрики в направлении улицы Орджоникидзе, но не справилась с управлением и, съехав с дороги, задавила дерево недалеко от дома на улице Краснофлотцев, 16. После аварии молодые люди оставили машину и самостоятельно дошли до городской больницы.
«По данному факту водитель привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.12.7, 12.6 КоАП РФ, а пассажир по ч.3 ст. 12.7 за передачу управления автомашиной лицу, не имеющему права управления транспортным средством и по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку»,
– рассказали в пресс-группе.
Напомним, что сегодня 21-летний парень без водительских прав устроил в смертельную аварию на свердловской трассе.
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