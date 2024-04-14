Парень без водительских прав погубил своего друга в смертельном ДТП на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром на свердловской трассе перевернулся «ВАЗ 2106», ехавший из Асбеста в посёлок Белоярский. Машиной управлял 21-летний молодой человек без водительских прав, приобрётший отечественную легковушку совсем недавно.По предварительным данным, неопытный водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением, в результате автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Вследствие ДТП погиб 16-летний пассажир. Он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водителя и второго пассажира с различными травмами увезли в городскую больницу Асбеста.В нарушение правил дорожного движения, участники аварии не использовали ремни безопасности. Это привело к тяжёлым травмам, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Установлено, что водитель не имел прав управлять транспортным средством. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).