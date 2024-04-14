Возрастное ограничение 18+
Парень без водительских прав погубил своего друга в смертельном ДТП на свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром на свердловской трассе перевернулся «ВАЗ 2106», ехавший из Асбеста в посёлок Белоярский. Машиной управлял 21-летний молодой человек без водительских прав, приобрётший отечественную легковушку совсем недавно.
По предварительным данным, неопытный водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением, в результате автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Вследствие ДТП погиб 16-летний пассажир. Он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водителя и второго пассажира с различными травмами увезли в городскую больницу Асбеста.
В нарушение правил дорожного движения, участники аварии не использовали ремни безопасности. Это привело к тяжёлым травмам, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель не имел прав управлять транспортным средством. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
По предварительным данным, неопытный водитель разогнался слишком сильно и не справился с управлением, в результате автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Вследствие ДТП погиб 16-летний пассажир. Он скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водителя и второго пассажира с различными травмами увезли в городскую больницу Асбеста.
В нарушение правил дорожного движения, участники аварии не использовали ремни безопасности. Это привело к тяжёлым травмам, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что водитель не имел прав управлять транспортным средством. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта разбилась Kia
10 апреля 2024
10 апреля 2024