Два человека попали в больницу из-за любителей СИМ в Екатеринбурге





– сообщили в ГИБДД города. «Если движение лица, использующего для передвижения СИМ, в случаях, предусмотренных правилами, осуществляется по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах) и подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, такое лицо должно спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Екатеринбурге зарегистрировали две аварии с участием средств индивидуальном мобильности (СИМ) и пешеходов, которым вследствие потребовалась медицинская помощь. Один из пострадавших малолетний ребёнок.Первая авария произошла на улице Седова, возле дома №42, примерно в 12.30. Там 15-летний самокатчик сбил 8-летнего мальчика – его с травмами доставили в ДГКБ №9. Второй наезд на пешехода случился на улице Малышева, рядом с домом №31, в 18.00, где 17-летний юноша на моноколесе, споткнувшись, упал на 70-летнюю женщину. В результате пенсионерку с ушибом лба увезли в ГКБ №24.В пресс-группе также указали на то, что во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.