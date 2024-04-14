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Причиной смерти 15-летней школьницы в Екатеринбурге стало неизвестное вещество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Погубить 15-летнюю школьницу, которая умерла после алкогольных посиделок с друзьями в квартире в Екатеринбурге, могло неизвестно вещество.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Сейчас эксперты намерены провести гистологическую экспертизу, чтобы определить, что это было за вещество, пишет издание.
Напомним, что девочка употребляла спиртные напитки накануне своей смерти. В компании своей 16-летней подруги и 20-летнего знакомого она выпила алкогольный напиток, и на следующий день уже не проснулась.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Сейчас эксперты намерены провести гистологическую экспертизу, чтобы определить, что это было за вещество, пишет издание.
Напомним, что девочка употребляла спиртные напитки накануне своей смерти. В компании своей 16-летней подруги и 20-летнего знакомого она выпила алкогольный напиток, и на следующий день уже не проснулась.
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