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Причиной смерти 15-летней школьницы в Екатеринбурге стало неизвестное вещество

14.34 Среда, 17 апреля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Погубить 15-летнюю школьницу, которая умерла после алкогольных посиделок с друзьями в квартире в Екатеринбурге, могло неизвестно вещество.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. Сейчас эксперты намерены провести гистологическую экспертизу, чтобы определить, что это было за вещество, пишет издание.

Напомним, что девочка употребляла спиртные напитки накануне своей смерти. В компании своей 16-летней подруги и 20-летнего знакомого она выпила алкогольный напиток, и на следующий день уже не проснулась.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:03 Прикамец был восстановлен на работе под контролем судебных приставов
11:03 Паводок в Курганской области может затопить трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:18 Прокуратура заинтересовалась состоянием инфекционного отделения Богдановичской районной больницы
10:12 Свердловская область оказалась на десятом месте в рейтинге по перспективности трудоустройства
09:30 Два человека попали в больницу из-за любителей СИМ в Екатеринбурге
21:20 Пожар в здании колледжа в Екатеринбурге вывел на улицы десятки человек
21:13 В субботу екатеринбурженки опять «побегут как девчонки»
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