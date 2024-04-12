Несовершеннолетняя екатеринбурженка погибла в ванне

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Гибелью закончился для екатеринбургской школьницы обычный приём ванны. Заперев за собой дверь в ванную комнату, живой оттуда она уже не вышла.За тринадцатилетней девочкой в последние дни присматривал старший брат. Родители оставили его за главного, а сами уехали в заграничную поездку на время совместного отпуска. Юноша не заподозрил ничего необычного, когда сестра ушла в ванную комнату помыться. Встревожился он примерно через час, когда девочка так и не вернулась в комнаты. Когда же она не ответила на его попытки достучаться, молодой человек выломал дверь и обнаружил, что девочка уже не подаёт признаков жизни.Какой-либо официальной информации от правоохранительных органов не поступало, страшная новость просочилась только в СМИ Екатеринбурга. Сообщается, что, судя по всему, произошёл несчастный случай — в ванной погибшая поскользнулась и при падении сильно ударилась головой. Полученная при этом травма и привела к смерти.