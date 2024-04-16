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Семилетний мальчик погиб при пожаре в СНТ «Восход-2» Новоуральска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») в связи с гибелью семилетнего мальчика при пожаре на территории СНТ «Восход-2» в ЗАТО Новоуральске.
Трагедия произошла вчера, 15 апреля, в вечернее время. По предварительным данным, при использовании бытового газового баллона произошла утечка и воспламенение газа, вследствие чего вспыхнул пожар. В ходе его тушения спасатели обнаружили тело ребёнка.
По данным пресс-службе прокуратуры Свердловской области, семья, в которой рос погибший мальчик, на учёте в органах системы профилактики не состояла. Ребёнок жил вместе с матерью, братьями и сестрой.
Напомним, что вчера в селе Лая произошёл пожар, в результате которого погибли три человека.
Трагедия произошла вчера, 15 апреля, в вечернее время. По предварительным данным, при использовании бытового газового баллона произошла утечка и воспламенение газа, вследствие чего вспыхнул пожар. В ходе его тушения спасатели обнаружили тело ребёнка.
По данным пресс-службе прокуратуры Свердловской области, семья, в которой рос погибший мальчик, на учёте в органах системы профилактики не состояла. Ребёнок жил вместе с матерью, братьями и сестрой.
Напомним, что вчера в селе Лая произошёл пожар, в результате которого погибли три человека.
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