Три человека погибли при пожаре в селе Лая в Свердловской области





– добавили в следственном комитете. «Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении погибших. Для определения точных причин возгорания и смерти граждан назначены и проводятся, соответственно, пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области пожар, вспыхнувший накануне в селе Лая Горноуральского городского округа, унёс жизни трёх человек. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено для более тщательного установления обстоятельств трагедии. Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели.Известно, что пожар вспыхнул в третьем часу дня. Площадь возгорания составила 124 квадратных метра. Огонь тушили девять человек, в том числе добровольцы из пожарной дружины села.