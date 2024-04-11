Возрастное ограничение 18+
Голую екатеринбурженку одели и увезли в больницу
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге женщину, которая сидела на окне пятого этажа дома на улице Стрелочников, спасли. Её одели и увезли в больницу. Теперь здоровьем горожанки займутся врачи.
Как сообщает URA.RU, чтобы добраться до обнажённой дамы, кдверь в её квартиру спасатели вскрыли ломом. По словам очевидцев, специалисты экстренных служб выводили барышню из дома уже одетой. Её посадили в машину скорой помощи и увезли.
Ранее соседи рассказывали, что у женщины в квартире часто происходят громкие застолья, а три дня назад она выбила окна на балконе и потом выбросила телевизор. Сегодня, когда её решили спасать, она требовала вернуть ей детей.
Как сообщает URA.RU, чтобы добраться до обнажённой дамы, кдверь в её квартиру спасатели вскрыли ломом. По словам очевидцев, специалисты экстренных служб выводили барышню из дома уже одетой. Её посадили в машину скорой помощи и увезли.
Ранее соседи рассказывали, что у женщины в квартире часто происходят громкие застолья, а три дня назад она выбила окна на балконе и потом выбросила телевизор. Сегодня, когда её решили спасать, она требовала вернуть ей детей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Белый Volkswagen сбил женщину в центре Екатеринбурга
08 апреля 2024
08 апреля 2024
В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта разбилась Kia
10 апреля 2024
10 апреля 2024